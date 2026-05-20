Incontro inclusivo a Soresina: lavoro e disabilità, un modello innovativo di matching

Si è svolto nella mattinata del 20 maggio, presso la Sala Gazza del Comune di Soresina, l’evento “Matching inclusivo: l’incontro che conta”, promosso dal Servizio competente per il Collocamento Mirato della Provincia di Cremona in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Soresina.

La giornata è stata inaugurata dal Sindaco di Soresina, Alessandro Tirloni, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti territoriali, e il Consigliere Provinciale delegato al lavoro Giovanni Gagliardi che ha evidenziato il ruolo delle istituzioni, e naturalmente del Collocamento Mirato, nell’offrire pari opportunità anche quando persone e famiglie affrontano momenti di particolari difficoltà; seguiti dalle voci di alcuni “addetti ai lavori”, ideatori e animatori dell’iniziativa: Gaia Giovanna Beretta, operatrice del CPI di Soresina che si occupa di Collocamento mirato, Rossella Barbaglio, Responsabile del CPI di Soresina, Simonetta Donsante, Responsabile del Servizio provinciale competente per il Collocamento mirato.

L’iniziativa, del tutto sperimentale, ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra imprese del territorio e persone con disabilità iscritte agli elenchi della Legge 68/99, confermandosi come un modello efficace e innovativo di avvicinamento al lavoro.

Superando il tradizionale approccio basato sul curriculum vitae, l’evento ha messo al centro la persona, favorendo momenti di dialogo diretto, autentico e meno formale tra candidati e aziende.

Un format dinamico, ispirato allo speed date, che ha permesso lo svolgimento di numerosi incontri brevi e mirati, aumentando le possibilità di individuare percorsi di inserimento lavorativo coerenti con le competenze e le aspirazioni dei partecipanti.

La sperimentazione ha coinvolto non solo gli operatori dei CPI ma anche gli altri servizi territoriali che collaborano nell’accompagnamento al lavoro delle persone iscritte al Collocamento Mirato.

La presenza di “facilitatori” ha garantito un ambiente accessibile, inclusivo e orientato al confronto, contribuendo a valorizzare il potenziale individuale e a promuovere una comunicazione efficace tra le parti.

Al Job Day hanno partecipato circa 50 persone iscritte al Collocamento mirato della Provincia di Cremona e sono stati sostenuti oltre 100 colloqui di lavoro. Le aziende che hanno aderito sono state sei, tutte con sedi operative nel territorio cremonese-soresinese, di dimensioni medio-grandi e operanti in settori diversi (gomma e plastica, produzione industriale tessile, commercio di componenti industriali, socio-sanitario, metalmeccanico):

• AGIPLAST – ARKEMA

• CIEFFE

• FERRARI BIBUS

• GRUPPO GHERON

• INDORAMA

• RUBINETTERIE BRESCIANE

alle quali si sono aggiunte tre cooperative sociali che gestiscono attività commissionate da diverse aziende del territorio con l’obiettivo di inserire persone in condizioni di disabilità:

• BARBIERI

• DHARMA

• INCHIOSTRO

Non solo aziende e candidati, altri servizi territoriali che collaborano in modo permanente e strutturato con i Centri per l’Impiego e il Collocamento Mirato, hanno partecipato alla giornata a sostegno di alcune persone e aziende:

Centri per l’Impiego di Crema e di Cremona

Cr.Forma – Azienda speciale servizi di formazione della Provincia di Cremona

CE.SVI.P sede di Cremona

Creare Valore

Koala

Mestieri Lombardia U.O. di Crema e di Cremona

Samsic HR Italia filiali di Crema e di Cremona

UMANA S.p.A. – Agenzia per il lavoro filiali di Crema e di Cremona

ASST Crema – Centro Psico-sociale

ASST Cremona – Centro Psico-sociale

Azienda Sociale Cremonese – Servizio Inserimento Lavorativo

Comunità Sociale Cremasca – Servizio Inserimento Lavorativo

Fondazione Alba Anffas onlus.

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