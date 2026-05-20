Coldiretti, giovedì 21 maggio gran finale per il progetto didattico

“Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare si appresta a vivere la sua giornata conclusiva. Il progetto didattico di Coldiretti Cremona, rivolto alle Scuole primarie e dell’Infanzia della Provincia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e Padania Acque – con Coldiretti Donne, le fattorie didattiche di Terranostra Cremona e le aziende agricole di Campagna Amica in prima linea nell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale – si avvia alla conclusione.

Con una rappresentanza di circa 600 alunne e alunni giovedì 21 maggio (dalle ore 9.30) si svolgerà la giornata finale, al Parco Colonie Padane a Cremona.

Una mattinata alla scoperta di tutto “il bello e il buono” che nascono dalla nostra agricoltura. Ci saranno laboratori dedicati ai prodotti agricoli e alla natura, momenti di gioco e musica, laboratori alla scoperta dei lavori contadini… e molto altro.

Alle ore 11.15, con la presenza delle autorità cittadine, provinciali e regionali, si terrà la cerimonia di premiazione dei migliori lavori prodotti dalle classi a suggello dell’iniziativa. Seguirà una super merenda contadina, buona e genuina, garantita dagli agricoltori.

Coldiretti Cremona ha invitato una rappresentanza delle classi che hanno aderito al progetto. A partire dai numeri, è stato un progetto-scuola davvero significativo, con la partecipazione di oltre 2500 alunne e alunni protagonisti dei sette percorsi proposti.

L’attesa, ora, è tutta per la giornata conclusiva, con la premiazione dei lavori realizzati dalle classi. L’obiettivo è regalare ai piccoli partecipanti un giovedì di festa, nel segno dell’allegria, della creatività che appartiene ai bambini, della passione per l’agricoltura e per il territorio.

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