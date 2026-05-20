CremonaOggi ​sempre con te: inserisci il nostro sito tra le fonti preferite di Google

Quando si cercano notizie locali, e non solo, da oggi è possibile impostare CremonaOggi tra i siti web principali da cui ricevere aggiornamenti in modo prioritario. Come è noto, quando si effettua una ricerca su Google è l’algoritmo del motore di ricerca a scegliere l’ordine dei risultati e la rilevanza delle fonti. Tuttavia, quando l’obiettivo è informarsi in modo serio e tempestivo sulla cronaca locale, l’origine degli articoli diventa fondamentale per il lettore.

Per rispondere a questa esigenza, Google ha introdotto anche in Italia una nuova funzionalità chiamata Fonti preferite, uno strumento che permette agli utenti di dare esplicitamente la priorità a determinati siti di informazione nelle loro ricerche quotidiane di attualità, politica o sport.

Aggiungere la nostra testata al proprio elenco personalizzato è un’operazione estremamente semplice che richiede pochissimi passaggi. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Google, basta cercare un argomento di cronaca o attualità per veder comparire, all’interno del modulo delle notizie principali, un’icona a forma di stella posizionata accanto al nome della testata.

Cliccando su quella stella in corrispondenza di CremonaOggi, il sito verrà immediatamente inserito nella lista delle fonti preferite. In alternativa, la selezione può essere gestita in modo ancora più rapido spuntando la casella dedicata all’interno delle impostazioni di personalizzazione dei contenuti di Google.

Una volta completata questa rapida configurazione, l’algoritmo di Google modificherà la frequenza di apparizione degli articoli, mostrando i contenuti di CremonaOggi in primo piano ogni volta che si cercheranno aggiornamenti legati al nostro territorio. Si tratta di un’opportunità preziosa per i lettori che desiderano un filo diretto con l’informazione locale, azzerando il rischio di perdere le notizie più importanti della giornata a causa delle fluttuazioni dei motori di ricerca, e garantendosi un flusso di notizie sempre verificato, puntuale e focalizzato sulla nostra comunità.

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