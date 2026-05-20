Concerto per Cremona con il M° Sergej Krylov, Auditorium da tutto esaurito

Si rinnova ogni anno con successo a Cremona il progetto musicale del M° Sergej Krylov per STRADIVARIfestival, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, che mostra al pubblico le diverse potenzialità espressive degli archi attraversando epoche e stili.

Martedì sera nell’Auditorium G. Arvedi, il violinista si è esibito nella duplice veste di solista e direttore della Lithuanian Chamber Orchestra, compagine di cui è direttore musicale dal 2008 e che ha portato ai vertici internazionali.

Il legame con la capitale della liuteria, di cui il violinista è cittadino onorario, è davvero intenso e si percepisce in sala. Per l’occasione, Krylov ha suonato il meraviglioso violino Stradivari “Camposelice” 1710.

Il concerto si è aperto con “I like F. Schubert” del compianto autore lituano Vidmantas Bartulis, che ha dedicato svariati brani ad autori del passato costruendo una propria struttura sonora dal tema originario. A seguire la trascrizione per orchestra d’archi di G. Mahler di uno dei più affascinanti quartetti schubertiani, “La Morte e la Fanciulla”. Poi nella seconda parte il “Concerto in la minore n. 5” di N. Paganini. Scroscianti gli applausi del pubblico.

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