Concerto per Cremona con il M° Sergej Krylov, Auditorium da tutto esaurito
Tutto esaurito nell’Auditorium G. Arvedi di Cremona per il concerto del violinista Sergej Krylov, che ha strabiliato il pubblico con la Lithuanian Chamber Orchestra
Si rinnova ogni anno con successo a Cremona il progetto musicale del M° Sergej Krylov per STRADIVARIfestival, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, che mostra al pubblico le diverse potenzialità espressive degli archi attraversando epoche e stili.
Martedì sera nell’Auditorium G. Arvedi, il violinista si è esibito nella duplice veste di solista e direttore della Lithuanian Chamber Orchestra, compagine di cui è direttore musicale dal 2008 e che ha portato ai vertici internazionali.
Il legame con la capitale della liuteria, di cui il violinista è cittadino onorario, è davvero intenso e si percepisce in sala. Per l’occasione, Krylov ha suonato il meraviglioso violino Stradivari “Camposelice” 1710.
Il concerto si è aperto con “I like F. Schubert” del compianto autore lituano Vidmantas Bartulis, che ha dedicato svariati brani ad autori del passato costruendo una propria struttura sonora dal tema originario. A seguire la trascrizione per orchestra d’archi di G. Mahler di uno dei più affascinanti quartetti schubertiani, “La Morte e la Fanciulla”. Poi nella seconda parte il “Concerto in la minore n. 5” di N. Paganini. Scroscianti gli applausi del pubblico.