Conclusa la serie di incontri formativi del progetto Foody Games

Nell’ambito del progetto del Csi nazionale Foody Games, finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mira a diffondere una cultura del benessere fisico e mentale, a promuovere un’alimentazione consapevole e sostenibile, a valorizzare lo sport come strumento di inclusione per soggetti fragili e a favorire l’educazione alla sostenibilità ambientale, e che ha coinvolto alcune squadre di pallavolo giovanili del Csi cremonese, è maturata l’esigenza di sviluppare, sul nostro territorio, un percorso di incontri formativi coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa.

In questo contesto, il Csi di Cremona e l’Ats della Val Padana hanno avviato una collaborazione per la progettazione e realizzazione di attività formative rivolte a due diversi target. Il primo rappresentato da adolescenti, in particolare ragazze appartenenti alle squadre di pallavolo delle categorie under 12 e under 14, ed il secondo costituito da adulti, ovvero dirigenti e allenatori delle società sportive aderenti al progetto, insieme ai genitori delle atlete.

L’obiettivo era strutturare dei percorsi formativi differenziati ma complementari, per rispondere alle esigenze specifiche dei due gruppi, in modo da promuovere la comprensione dell’importanza del benessere, di una corretta alimentazione e del ruolo educativo e inclusivo dello sport.

Due gli incontri organizzati per gli adolescenti, il 4 maggio presso l’Oratorio di Soresina e l’11 maggio presso il Centro Pastorale Diocesano di Cremona, mentre per dirigenti, allenatori e genitori l’incontro si è svolto nella serata del 18 maggio, sempre presso il Centro Pastorale Diocesano.

La conduzione degli incontri, che per gli adolescenti ha avuto un taglio teorico-pratico e laboratoriale, è stata affidata a professionisti del settore: il dott. Giovanni Bozzetti, medico chirurgo specialista in Medicina dello Sport, Presidente Associazione Medico-sportiva Cremona e del Panathlon Club Cremona; il dott. Mattia Viardi, Chinesiologo, libero professionista della SSD Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – Ats della Val Padana; il dott. Fabio Pertusi, Psicologo, libero professionista della Ssd Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – Ats della Val Padana; la dott.ssa Elena Maria Rossi, Psicologa, Sd Consultorio Familiare – Asst Cremona.

Diverse le tematiche affrontate: la corretta e sana alimentazione dello sportivo, il corretto stile di vita, le problematiche e i rischi derivati dall’uso di sostanze nello sport (doping), life skills e competenze di vita per il benessere individuale e relazionale, con una sottolineatura di come lo sport possa essere un contesto privilegiato per il loro sviluppo, disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, rete di servizi sul territorio, necessità di sinergia e collaborazione tra i contesti famiglia-scuola-società sportiva.

L’attuazione del progetto Foody Games, anche attraverso questi incontri, ha consentito al Csi di Cremona di aprire un’importante collaborazione con Ats Val Padana per creare una sinergia Sport-Alimentazione-Benessere fondamentale per migliorare nei ragazzi, genitori, allenatori e dirigenti la consapevolezza dell’importanza di uno sport sano per il benessere personale e quale strumento di prevenzione del disagio adolescenziale.

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