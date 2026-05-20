Erba alta sui marciapiedi anche in centro storico, le proteste dei cittadini

Erba alta che invade i marciapiedi, passaggi pedonali sempre più stretti e difficoltà per chi si muove a piedi, con passeggini o carrozzine. Crescono le proteste dei cittadini relativamente alla situazione che si è creata in diverse zone di Cremona, soprattutto dopo l’ultima settimana di pioggia.

Tra le situazioni più critiche, si segnalano due vie del centro storico, come via Cadore e via Protti, dove in alcuni tratti l’erba è cresciuta in maniera incontrollata tra le fessure dei marciapiedi, rendendoli in alcuni tratti impraticabili. Ma anche via Fabio Filzi sta vivendo problemi analoghi. Una condizione che, secondo i residenti, starebbe creando disagi quotidiani, soprattutto nelle aree più frequentate da anziani e famiglie.

Le lamentele sono rimbalzate anche sulla pagina Facebook “Non sei Cremonese se…”, dove alcuni utenti hanno condiviso immagini e commenti chiedendo interventi più rapidi da parte del Comune.

Un tema che torna ciclicamente nei mesi primaverili ed estivi e che, ancora una volta, sta alimentando il malcontento di diversi cremonesi e le polemiche sulla gestione del verde.

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