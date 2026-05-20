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Cronaca

Erba alta sui marciapiedi anche in centro storico, le proteste dei cittadini

di Laura Bosio

Crescono le segnalazioni sulla carente manutenzione del verde. Nel mirino soprattutto via Cadore, via Protti e via Fabio Filzi, dove l’erba ha invaso in più punti i marciapiedi creando disagi ai pedoni

Erba alta che invade i marciapiedi, passaggi pedonali sempre più stretti e difficoltà per chi si muove a piedi, con passeggini o carrozzine. Crescono le proteste dei cittadini relativamente alla situazione che si è creata in diverse zone di Cremona, soprattutto dopo l’ultima settimana di pioggia.

Tra le situazioni più critiche, si segnalano due vie del centro storico, come via Cadore e via Protti, dove in alcuni tratti l’erba è cresciuta in maniera incontrollata tra le fessure dei marciapiedi, rendendoli in alcuni tratti impraticabili. Ma anche via Fabio Filzi sta vivendo problemi analoghi. Una condizione che, secondo i residenti, starebbe creando disagi quotidiani, soprattutto nelle aree più frequentate da anziani e famiglie.

Le lamentele sono rimbalzate anche sulla pagina Facebook “Non sei Cremonese se…”, dove alcuni utenti hanno condiviso immagini e commenti chiedendo interventi più rapidi da parte del Comune.

Un tema che torna ciclicamente nei mesi primaverili ed estivi e che, ancora una volta, sta alimentando il malcontento di diversi cremonesi e le polemiche sulla gestione del verde.

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