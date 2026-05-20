Il terziario cremonese torna a crescere, 157 imprese in più dell’anno scorso

Il terziario continua a confermarsi il principale motore economico della provincia di Cremona. È quanto emerge dai dati Infocamere aggiornati al primo trimestre 2026, che evidenziano un comparto in crescita e sempre più strategico per il territorio.

Le imprese del terziario in provincia di Cremona sono oggi 14.377 su un totale di 24.771 attività economiche. Il settore rappresenta ancora il 58% dell’intero sistema imprenditoriale provinciale, confermando il proprio ruolo centrale nell’economia locale.

Nel confronto con il 2025 emerge un dato positivo: le imprese del terziario crescono di 157 unità rispetto alle 14.220 registrate al 31 marzo dello scorso anno. Una crescita che arriva dopo anni caratterizzati da una lieve flessione e che segnala una ritrovata capacità di tenuta e adattamento del comparto.

L’analisi dei trend evidenzia inoltre una trasformazione interna sempre più evidente. Il commercio resta una componente fondamentale dell’economia cremonese con circa 5mila imprese attive, ma continua il progressivo rafforzamento del settore servizi, che supera quota 7 mila imprese e si conferma il comparto più dinamico del terziario provinciale.

Un’evoluzione che riflette i cambiamenti dell’economia contemporanea, sempre più orientata verso servizi alle imprese, consulenza, innovazione, digitalizzazione e assistenza alle persone. Sostanzialmente stabile il turismo, mentre il comparto trasporti mantiene numeri più contenuti ma costanti nel tempo.

Importante anche il peso occupazionale del settore. I dati Istat evidenziano oltre 88mila addetti nel terziario provinciale, pari a circa la metà dell’occupazione complessiva del territorio. Un dato che conferma quanto il comparto sia determinante non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e occupazionale.

“I dati confermano come il terziario rappresenti oggi una componente fondamentale dell’economia cremonese e quanto il settore abbia saputo evolversi negli ultimi anni” commenta Cesare de Lorenzi, vice presidente di Conf com provincia di Cremona. “Accanto a un commercio che continua ad affrontare trasformazioni importanti, vediamo crescere in modo significativo il comparto dei servizi, sempre più strategico per accompagnare imprese, famiglie e territorio nei cambiamenti economici e sociali in corso.

Il fatto che quasi sei imprese su dieci della provincia appartengano al terziario dimostra la vitalità di un sistema che continua a generare occupazione, servizi e opportunità. Per questo è fondamentale continuare a investire sulla capacità delle imprese di innovare, crescere e adattarsi ai nuovi scenari economici, valorizzando il ruolo del terziario come leva di sviluppo e competitività per tutto il territorio”.

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