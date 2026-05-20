Litigano per un parcheggio, due uomini in ospedale

Momenti di tensione mercoledì mattina in zona Cappella Cantone, dove due uomini hanno avuto una violenta lite per un parcheggio. Entrambi volevano occupare lo stesso posto, nello spiazzo antistante un’area commerciale. Uno dei due, 66 anni, era alla guida di un camion, mentre l’altro, 45 anni, conduceva una vettura.

La diatriba si è trasformata prima in una violenta lite verbale, finché i due non sono passati alla violenza. Ne è nato un tafferuglio, durante il quale entrambi sono rimasti feriti, uno con un taglio alla fronte e l’altro con contusioni al gomito.

Sono quindi intervenuti i soccorritori del 118, con due ambulanze, e i contendenti, dopo essere stati dapprima medicati sul posto, sono stati poi trasportati negli ospedali di Crema e Cremona per accertamenti. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri di Cremona.

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