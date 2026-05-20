Milazzo “Fare tutto il necessario per proteggere le api”





BRUXELLES (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo la Giornata Internazionale delle Api, simbolo di equilibrio e vita nel nostro ecosistema. Questi piccoli insetti svolgono un ruolo fondamentale

nell’impollinazione e nella produzione del cibo. Senza le api, molte piante e coltivazioni non potrebbero sopravvivere. È nostro dovere proteggerle e rispettare l’ambiente in cui vivono.

Prendersi cura delle api significa prendersi cura del futuro del nostro pianeta. Il Parlamento europeo è coinvolto nella tutela delle api soprattutto chiedendo regole più severe contro i

pesticidi dannosi e più sostegno all’apicoltura. In una risoluzione, i deputati hanno bloccato una proposta considerata troppo debole e hanno chiesto una nuova legge basata sulle

conoscenze scientifiche più recenti. Questo impegno serve a proteggere gli impollinatori, la biodiversità e anche la produzione agricola europea”. Così il deputato europeo Giuseppe

Milazzo componente della commissione per gli affari regionali e vice presidente commissione pesca.

(ITALPRESS).

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