Odori in via Giordano Cadore, Comune e presidenti quartieri in visita al depuratore

Nel pomeriggio di martedì 19 maggio si è svolto un sopralluogo al depuratore che ha coinvolto i rappresentanti dei Quartieri 9 (Giordano Cadore) e 15 (Bagnara Battaglione Gerre Borghi), le realtà territoriali più vicine all’impianto e direttamente interessate dalle segnalazioni relative agli odori avvertiti nelle zone limitrofe.

L’iniziativa è stata promossa da Padania Acque e dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di favorire una conoscenza più approfondita del funzionamento dell’impianto, creando un’occasione di confronto tra cittadini, Comune e gestori del servizio.

Oltre ad alcuni rappresentanti dei due comitati di quartiere, alla visita hanno partecipato i tecnici di Padania Acque accompagnati dall’amministratore delegato della società, Alessandro Lanfranchi, i tecnici comunali, l’assessora all’Ambiente Simona Pasquali e la vicesindaca con delega ai Quartieri e alle Reti di Comunità Francesca Romagnoli.

Durante l’incontro sono stati illustrati i processi di funzionamento del depuratore, le attività di monitoraggio dell’impianto e gli interventi di mitigazione degli odori già in essere e pianificati nei prossimi mesi. I tecnici di Padania Acque hanno inoltre risposto alle domande e alle osservazioni dei rappresentanti dei quartieri.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra istituzioni, gestori dei servizi e comunità locali, volto a mantenere aperto un canale costante di ascolto e aggiornamento con il territorio.

Il confronto proseguirà martedì 26 maggio con un incontro pubblico rivolto ai residenti dei Quartieri 9 e 15 che vivono nelle aree limitrofe al depuratore, così da proseguire il dialogo con il territorio, raccogliere ulteriori osservazioni e aggiornare la cittadinanza sulle attività in corso.

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