Open Day in Fondazione tra musica, arte e momenti aperti alla città

Una giornata aperta alla città, tra arte, musica, incontri e momenti di socialità. È in programma sabato 6 giugno l’Open Day della Fondazione La Pace Onlus, un appuntamento pensato per coinvolgere residenti, famigliari, associazioni e cittadini.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 10 con i saluti del presidente e la presentazione della mostra Luci e colori della musica di Romeo Domaneschi.

Alle 10.15 è prevista l’inaugurazione della nuova postazione Dae, installata all’interno della Fondazione, mentre alle 10.30 spazio a Poesie in musica, con Graziella Stringhetti, Roberto Nava & Co.

La mattinata proseguirà con il pranzo insieme ai familiari, in programma alle 12.15, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, il parco della struttura ospiterà un momento musicale con I Vagabondi della Musica, accompagnato da una merenda con gelato.

Nel corso della giornata saranno inoltre esposte le opere realizzate dai residenti della struttura, mentre negli spazi della Fondazione saranno presenti stand di associazioni e partner del territorio.

L’Open Day sarà quindi l’occasione per far conoscere più da vicino le attività della Fondazione e creare un momento di incontro e partecipazione aperto a tutta la comunità.

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