Ultime News

20 Mag 2026 Incontro inclusivo a Soresina: lavoro e disabilità, un modello innovativo di matching
20 Mag 2026 “Alla scoperta di Gherardo da Cremona”: incontro al Politecnico il 28 maggio
20 Mag 2026 Odori in via Giordano Cadore, Comune e presidenti quartieri in visita al depuratore
20 Mag 2026 Due cori, un’unica voce: un concerto di pace per i bambini in guerra
20 Mag 2026 Conclusa la serie di incontri formativi del progetto Foody Games
Cronaca

Tenta di superare l’esame della patente con supporti elettronici, denunciato 32enne

di Laura Bosio

Dopo essere stato scoperto ha tentato di allontanarsi, ma è stato rintracciato dalle Volanti mentre camminava a margine della tangenziale

Il materiale sequestrato e la polizia davanti alla motorizzazione
Fill-1

Ennesimo tentativo di truffa nel superamento dell’esame della patente: a finire nei guai è stato un 32enne indiano residente in provincia di Cremona, denunciato per aver tentato fraudolentemente di conseguire la patente di guida mediante l’utilizzo di supporti informatici e multimediali.

L’uomo stava affrontando l’esame teorico, quando il personale della Motorizzazione si è reso conto che stava indossando dei supporti elettronici non ammessi. Accortosi di essere stato scoperto, il 32enne si è dato alla fuga. Immediata la chiamata alla Polizia, la cui sala operativa ha diramato una nota di ricerca alle Volanti in servizio.

Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo, mentre camminava lungo la tangenziale. E’ stato quindi bloccato, e trovato in possesso di alcuni supporti elettronici, tra cui un router wi-fi portatile e una powerbank, subito sequestrati.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...