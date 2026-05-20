Tenta di superare l’esame della patente con supporti elettronici, denunciato 32enne

Ennesimo tentativo di truffa nel superamento dell’esame della patente: a finire nei guai è stato un 32enne indiano residente in provincia di Cremona, denunciato per aver tentato fraudolentemente di conseguire la patente di guida mediante l’utilizzo di supporti informatici e multimediali.

L’uomo stava affrontando l’esame teorico, quando il personale della Motorizzazione si è reso conto che stava indossando dei supporti elettronici non ammessi. Accortosi di essere stato scoperto, il 32enne si è dato alla fuga. Immediata la chiamata alla Polizia, la cui sala operativa ha diramato una nota di ricerca alle Volanti in servizio.

Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo, mentre camminava lungo la tangenziale. E’ stato quindi bloccato, e trovato in possesso di alcuni supporti elettronici, tra cui un router wi-fi portatile e una powerbank, subito sequestrati.

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