“Voci Sorelle” al Teatro Monteverdi: uno spettacolo che unisce arte e solidarietà

Continua il lavoro della compagnia teatrale amatoriale La Casta D., diretta da Denise Valentino, con la collaborazione alla regia di Cristina Guindani, che torna in scena al Teatro Monteverdi venerdì 22 maggio alle ore 21, con lo spettacolo “Voci Sorelle”.

L’evento è realizzato in collaborazione con Arti Sorelle e con il collettivo artistico We Must di Morgana Contardi e Giulia Soldi, e gode del patrocinio del Comune di Cremona e dell’accreditamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona per due crediti formativi.

Arti Sorelle è nato come blog che esplora l’arte adottando un punto di vista transfemminista e col tempo è diventato un collettivo che opera nel campo della cultura, proponendosi di fare divulgazione e dare spazio a realtà artistiche impegnate in progetti sociali.

Anche lo spettacolo ha un risvolto sociale importante: l’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato, al netto dei costi, verrà devoluto all’associazione I care, We care APS, impegnata in progetti a sostegno delle donne vittime di violenza.

“Voci Sorelle” è un viaggio che parte dal mondo degli stereotipi per approdare nella terra delle “non rappresentate” ovvero di quelle donne che nel corso della storia hanno cambiato il mondo dell’Arte con le loro invenzioni, ma che sono state oscurate dall’ombra di mariti, padri, allievi e fratelli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 5200322 a partire dalle 14 di martedì 12 maggio.

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