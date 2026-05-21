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Nazionali

Bullismo, campionessa olimpica Quintavalle: “Sport offre una crescita mentale”

(Adnkronos) – A parlare della sua esperienza alla Maratona del Bullismo organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos è stata Giulia Quintavalle, campionessa olimpica di Judo a Pechino nel 2008. “Sono una mamma con un bambino adolescente quindi anche per me è importante avere spunti con figure professionali in questi ambiti”, ha detto, ricordando l’importanza di raccontare nelle scuole il valore dello sport. “Offre una crescita mentale che forma il carattere. Ci aiuta a socializzare e a comprendere il valore del rispetto verso gli altri”, ha aggiunto la campionessa olimpica, che nel mostrare alla platea la sua medaglia d’oro ha ringraziato Luca Massaccesi, presidente dell’Osservatorio. “Lo ringrazio per avermi fatto portare oggi questa medaglia che ha un valore importantissimo”, ha concluso. 

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