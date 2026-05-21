Ultime News

21 Mag 2026 La viola d’amore di Raffaele Fiorini protagonista sabato in auditorium Arvedi
21 Mag 2026 Cremo, volata finale per restare in Serie A. I tifosi sono pronti: “Non succede, ma…”
21 Mag 2026 Cremona Summer Camp al Politecnico dal 30 giugno al 10 luglio
21 Mag 2026 Lite di fronte alla stazione, interviene la Polizia. Coinvolto un 23enne
21 Mag 2026 Tegame prende fuoco, ustionata a una mano donna di 27 anni
Nazionali

Bullismo, Di Castelvetere (Ami): “Non bastano riforme a costo zero”

(Adnkronos) – “La legge sul cyber bullismo ha un obiettivo educativo bellissimo, ma dobbiamo capire anche chi subisce un danno e finché si fanno riforme a costo zero non si vedranno mai risultati”. Lo ha detto Cristiana Arditi di Castelvetere, responsabile formazione Ami, associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos. La responsabile Ami ha definito il bullismo come “un circolo vizioso dove la vittima può diventare a sua volta colpevole. Su questo devono intervenire le istituzioni non teoricamente, ma anche nel pratico”. Per affrontare il problema si deve quindi “intervenire con fondi alle strutture e alle figure che agiscono in questi fenomeni”, ha concluso. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...