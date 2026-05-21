Ultime News

21 Mag 2026 La viola d’amore di Raffaele Fiorini protagonista sabato in auditorium Arvedi
21 Mag 2026 Cremo, volata finale per restare in Serie A. I tifosi sono pronti: “Non succede, ma…”
21 Mag 2026 Cremona Summer Camp al Politecnico dal 30 giugno al 10 luglio
21 Mag 2026 Lite di fronte alla stazione, interviene la Polizia. Coinvolto un 23enne
21 Mag 2026 Tegame prende fuoco, ustionata a una mano donna di 27 anni
Nazionali

Camillo Ruini in condizioni critiche, il cardinale è assistito in casa

(Adnkronos) –
Il cardinale Camillo Ruini, 95 anni già presidente della Cei, da alcuni giorni è di nuovo in condizioni critiche. La situazione viene descritta come “impegnativa”, a quanto si apprende. Non è ricoverato ma assistito a casa.  

Ruini fu ricoverato d’urgenza nel luglio 2024 al Policlinico Gemelli a causa di un infarto. Dopo essersi ripreso dall’attacco cardiaco, Ruini venne curato successivamente anche per un blocco renale nel 2025: anche in quel caso si riprese. 

Il cardinale Ruini è un personaggio chiave della Chiesa italiana. È stato presidente della Conferenza episcopale italiana dal 7 marzo 1991 alla stessa data del 2007. Proprio nel 2007 mobilitò il primo Family day in difesa della famiglia tradizionale e contro l’estensione dei diritti e le unioni civili. Raffinato teologo, da tempo vive in sedia a rotelle, ma la mente è sempre stata lucidissima. 

In un’intervista al Corriere della Sera, Ruini rifletteva sulla vita e sulla morte, sul concetto di Aldilà e sull’inferno che, si è detto convinto, oggi è popolato, “non deserto”. Ruini, nell’intervista, ha parlato anche dell’anima, dicendo che “non esaurisce l’uomo”. Sulla morte, Ruini ha osservato: “Più che paura provo pentimento non solo per i peccati commessi, ma per le tante cose che avrei potuto fare e non ho fatto. Ho dedicato troppo tempo a me e ai miei libri, anche se mi rincuora l’affetto di tante persone”.  

Ruini ha pubblicato molto libri. Tra i tanti, ecco alcuni titoli: ‘Verità di Dio e verità dell’uomo’, ‘Benedetto XVI e le grandi domande del nostro tempo’, ‘Alla sequela di Cristo’, ‘Giovanni Paolo II, il servo dei servi di Dio’ e ‘Rieducarsi al cristianesimo’. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...