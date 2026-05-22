Rissa in via Dante, quattro denunciati e foglio di via del questore

Quattro persone denunciate per rissa aggravata: questo il bilancio dell’intervento effettuato nel pomeriggio di giovedì di fronte alla stazione dalla Polizia di Stato, intervenuta per sedare uno scontro tra due diverse fazioni. Nei guai sono finiti due egiziani (rispettivamente di 21 e 25 anni) e due marocchini (entrambi 23enni).

Erano circa le 16.45 quando è esplosa la violenza tra i quattro stranieri, che da una lite verbale erano rapidamente passati alle mani. Uno di loro è rimasto ferito e ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno medicato sul posto.

Gli agenti della volante della Questura di Cremona hanno trovato addosso a uno dei due egiziani uno spray al peperoncino di dimensioni eccedenti i limiti di legge, per cui il giovane è stato altresì denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Inoltre uno dei due marocchini aveva con sè una ricetta medica intestata ad un altro soggetto, per l’acquisto di medicinali comunemente utilizzati nelle attività di spaccio di stupefacenti. Per questo motivo è stato denunciato anche per ricettazione.

Infine l’altro marocchino, rimasto lievemente ferito al naso, aveva inoltre un posacenere in metallo che aveva sradicato poco prima da un cestino pubblico: questo gli è costato la denuncia per danneggiamento aggravato.

Nei confronti dei quattro sono stati emanati altrettanti fogli di via da parte del Questore di Cremona per la durata di anni 2, nonché emessi altrettanti ordini di allontanamento dall’area della Stazione Ferroviaria.

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