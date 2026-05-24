A Corte de’ Frati e Volongo superato il quorum: Azzali e Piccinini a un passo dalla conferma

Nei due comuni con una sola lista per le amministrative 2026 è stato raggiunto il quorum del 40% dei votanti: è quindi pressoché certa l’elezione, a Volongo, di Giovanni Piccinini e a Corte de’ Frati di Rosolino Azzali. Nel paese di là dall’Oglio si è addirittura raggiunto un record di partecipazione al voto: alle 19 era andato a votare il 47,6% degli aventi diritto (era stato il 38% a giugno 2024).

A Corte de’ Frati superato il 46,8% di aventi diritto (la volta precedente il 41%).

Nessuna dichiarazione, anche per scaramanzia, da parte dei due candidati, visto che c’è l’incognita dei voti validi, che devono essere almeno il 50% ma insomma, l’esito è molto probabilmente già scritto questa sera.

A Persico Dosimo c’è stato invece un calo di affluenza: sempre alle 19 ha votato il 35,8% (cinque anni fa era stato superato il 47%); a Soncino il 41,8% (leggero calo rispetto al 46,7% precedente); Rivolta d’Adda il 37,4%, contro il 41% della tornata precedente.

Il voto per il sindaco sembra insomma appassionare di più gli abitanti dei piccoli centri con candidato unico, mentre in quelli di maggiori dimensioni con due e tre contendenti sembra esserci maggiore disinteresse.

Il dato provinciale dell’affluenza alle 19, che sfiora il 40% (39,6) è comunque superiore a quello nazionale (34,5%).

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