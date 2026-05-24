Campetto Roby Telli: pronto il restyling artistico dell’area

Il campetto Roby Telli del quartiere Po torna al centro dell’attenzione tra interventi di rilancio e polemiche politiche.

I due campi da basket sono all’interno del Parco Iginio Sartori, in via dei Classici e da sempre sono punto di riferimento per i giovani della zona.

L’area era stata riqualificata con il rifacimento della superficie, un intervento costato circa 70 mila euro, ma che non ha portato all’omologazione per competizioni agonistiche nei circuiti federali.

Proprio su questo punto si era acceso il confronto politico: con l’opposizione che aveva presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti sui costi del restyling, soprattutto dopo che il tradizionale torneo 3 contro 3 di street basket degli “Amici di Robi” era stato disputato in un’altra location.

Intanto però l’amministrazione guarda avanti e nell’ultima riunione di Giunta ha approvato un nuovo intervento che e prevede un restyling artistico del campetto.

“Street Art Ball (SAB) Project – si legge nella scheda descrittiva del progetto- è un’iniziativa che unisce sport, street art e inclusione sociale, trasformando campi da basket e spazi urbani in luoghi di espressione e aggregazione. Attraverso interventi di riqualificazione urbana, si trasformano ambienti anonimi in aree vive e partecipate, valorizzando le identità delle comunità locali e la creatività collettiva.

L’intervento artistico, unito al basket di strada, crea occasione di incontro e condivisione,

abbattendo barriere culturali e sociali”

Capofila e realizzatore del progetto è il Comune di Cremona ma per realizzaro è stato avviato un percorso partecipativo con un gruppo informale di ragazzi che abitualmente utilizzano i campi e l’associazione “Gli Amici di Robi”.

L’obiettivo è trasformare l’area in uno spazio ancora più attrattivo e inclusivo, rafforzando il suo ruolo come luogo di aggregazione.

Ora si attende l’avvio dei lavori: l’obiettivo è completare il restyling entro l’estate e ridare centralità a uno degli spazi sportivi simbolo del quartiere Po.

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