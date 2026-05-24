La Cremonese perde 4-1 contro il Como e retrocede in Serie B

Gli ultimi 90 minuti portano a un verdetto amaro. La Cremonese perde contro il Como e retrocede in Serie B. I grigiorossi perdono 4-1 contro i lariani, mentre il Lecce vince 1-0 contro il Genoa conquistando la salvezza.

Nei primissimi attimi di match regna l’equilibrio, senza grosse occasioni. Dopo 12 minuti di gioco Giampaolo perde Maleh per infortunio muscolare, a prendere il suo posto Jari Vandeputte. Al 24’ Diao colpisce di testa tutto solo, ma senza trovare la porta. Al 35’ Da Cunha ci prova su punizione, colpendo la barriera, sulla respinta colpisce anche Pezzella, la palla viene poi bloccata da Audero. Sul ribaltamento di fronte Vandeputte si rende pericoloso con due cross, ma il Como difende con ordine e sventa i pericoli. Al 37’ a passare sono gli ospiti: Diao mette dentro per Douvikas che calcia a botta sicura, Audero compie un miracolo e respinge, Jesus Rodriguez da fuori ci prova di prima intenzione, il suo tiro viene deviato e spiazza Audero per l’1-0. Al 43’ Douvikas ci prova col destro, ma spara alto.

Giampaolo all’intervallo inserisce Collocolo e Floriani Mussolini per Thorsby e Zerbin. Al 47’ Floriani Mussolini serve di testa Vardy che attacca la profondità e calcia, il suo tiro viene deviato in corner dalla retroguardia avversaria. Al 51’ la Cremo perde una palla sanguinosa con Luperto, il Como ne approfitta con Jesus Rodriguez che serve Douvikas. L’attaccante greco a porta spalancata fa 2-0. Pochi secondi dopo Vardy viene steso nell’area lariana, per il direttore di gara si tratta di calcio di rigore. Dagli undici metri Bonazzoli spiazza Butez e riapre il match. Al 57’ Bonazzoli calcia di prima intenzione su cross di Pezzella, la mira è di poco sballata. A venti dalla fine l’arbitro Maresca assegna un penalty al Como per un contatto più che dubbio su Douvikas. Dal dischetto si presenta Da Cunha che trasforma e trova il 3-1. Grandi proteste da parte dei grigiorossi che portano a tre espulsioni: Okereke e Djuric dalla panchina, Alberto Grassi invece tra i titolari. Al 77’ Diao calcia forte da ottima posizione, Audero respinge. Al minuto 81’ c’è spazio anche per il 4-1 di Da Cunha che col mancino batte Audero.

La Cremonese chiude il campionato a quota 34 punti, a -4 dal Lecce quartultimo, e non riesce a ottenere la salvezza.

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