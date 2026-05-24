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Cronaca

Lo Spider-Man delle pediatrie, stasera a “24minuti” c’è Mattia Villardita

Volontario ospedaliero, da dieci anni il supereroe per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di oncologia pediatrica degli ospedali italiani

Un momento della trasmissione
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Si può fare volontariato in tanti modi, tutti encomiabili. Ma ci sono modalità, azioni – per ambiti, situazioni, condizioni delle persone che si vuole aiutare, a cui si vuole regalare un sorriso e un po’ di almeno temporanea leggerezza – per le quali ci vuole oltre che un cuore grande così, una forza d’animo non comune, per non farsi sopraffare dalla tristezza e dallo sconforto.

Ospite della puntata di stasera (domenica) di “24minuti”, alle 19:30, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta, sarà Mattia Villardita, volontario ospedaliero, da dieci anni il supereroe Spider-Man per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di oncologia pediatrica degli ospedali italiani.

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