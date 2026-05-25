Chiara Vigani ospite a infraROSSI: “Se il tumore fa rumore, io voglio urlare di più”

Sono parole commoventi e cariche di forza quelle di Chiara Vigani, insegnante 35enne di Crema che si racconta nella nuova puntata di infraROSSI. Il podcast di CR1, ideato e condotto da Giovanni Rossi, torna infatti in onda con un breve ciclo di puntate prima dell’estate, alternando i due filoni che hanno accompagnato l’intera stagione: “Click, il momento in cui la mia vita è cambiata” e “20/26 – Avere vent’anni nel 2026” (tutte le puntate precedenti sono disponibili CLICCANDO QUI).

Chiara sta affrontando l’esperienza della malattia con grinta e determinazione: un tumore ovarico con metastasi l’ha colpita due anni fa. Dopo un intervento particolarmente invasivo e una cura sperimentale – che non ha avuto gli effetti sperati- ora si sta sopponendo ad un nuovo ciclo di chemioterapia.

“Il tumore è dentro di me, ma io voglio urlare di più. La mia voce è più forte della malattia”, racconta in una intervista particolarmente toccante e sentita. “Voglio tenermela stretta questa vita. Sto riuscendo ad apprezzare momenti per cui sono davvero grata”.

infraROSSI viene trasmesso ogni lunedì alle 20:30 su CR1 (canale 19) e in contemporanea in diretta streaming su www.cr1.it. Le puntate integrali sono disponibili anche su Youtube e si possono ascoltare su Spotify e su Amazon Music.

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