Elezioni, a Volongo c’è il quorum: Giovanni Piccinini è di nuovo sindaco

A Volongo il quorum delle schede valide è stato raggiunto e per Giovanni Piccinini si riaprono ufficialmente le porte del municipio. Il candidato della lista “Svolta per Volongo” torna così alla guida del paese dopo la tornata elettorale amministrativa del 24 e 25 maggio 2026.

“Sono molto felice del risultato”, le prime parole del sindaco, “devo ringraziare i cittadini che hanno creduto in me, che mi hanno dato questa opportunità. In questi 5 anni vedrò di non deluderli”. La prima cosa da fare, “sarà affrontare situazione già avviate, continuando ciò in cui ho creduto precedentemente, sempre per il bene di questo paese”.

Per Piccinini si tratta di un ritorno. L’ex primo cittadino era già stato eletto nel 2024, ma l’amministrazione era caduta nell’autunno 2025 dopo le dimissioni di sei consiglieri comunali, circostanza che aveva portato al commissariamento del Comune. Da allora Volongo era stato guidato dal commissario prefettizio Stefano Antonio Musarra.

“Ora c’è una nuova squadra e persone completamente nuove anche per quantoriguardail ‘il sistema’. I problemi sorti nello scorso mandato non ci saranno più2, afferma Piccinini, “siamo davanti a un’esperienza nuova che sicuramente darà buoni risultati”.

Lo spoglio, terminato poco dopo le 15.30 ha decretato 73 schede bianche, 14 nulle, 179 voti validi per un totale di 266 votanti, pari al 68,38%, la maggiore affluenza registrata in provincia.

Nel piccolo comune cremonese l’attenzione era tutta concentrata sull’affluenza: con una sola lista in corsa, infatti, la normativa prevede il raggiungimento del quorum di votanti e di schede valide affinché l’elezione sia considerata valida.

La candidatura di Piccinini era stata annunciata nelle settimane precedenti al voto con l’obiettivo dichiarato di “ripartire” dopo la crisi amministrativa.

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