Elezioni amministrative, affluenza al 49,5%. Si vota fino alle 15

Affluenza alle urne in calo in provincia di Cremona, come del resto nel resto del paese. Complessivamente, alle 23 di domenica, erano andati a votare il 49,5% degli aventi diritto, contro i 53,42% delle elezioni precedenti. A livello nazionale l’affluenza è stata del 46,31%.

Il Comune in cui sinora si è votato di più è Volongo, con il 55,78%, seguito da Corte de’ Frati, con il 54,63%. Gli elettori meno diligenti soni invece stati, sinora, i cittadini di Persico Dosimo, dove hanno votato solo il 44,67% dei cittadini, seguiti dai residenti di Rivolta d’Adda (48,30%). In mezzo c’è Soncino (51,82%).

Risultati, insomma, non proprio incoraggianti. D’altro canto, il clima ormai prettamente estivo potrebbe aver indotto molte persone a scegliere di trascorrere il week end fuori porta. Anche per questo si continua a votare anche oggi, lunedì 25 maggio: le urne restano aperte fino alle 15. Seguirà poi lo spoglio delle schede.

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