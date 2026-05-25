Fermato alla guida sotto l’effetto di cocaina: denuncia e ritiro patente per un 32enne

Nella serata del 23 maggio i Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno deferito in stato di libertà un uomo di 32 anni, operaio residente nel Cremasco e già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I fatti che hanno portato alla denuncia risalgono allo scorso 29 aprile. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma avevano fermato l’uomo mentre si trovava alla guida di un’utilitaria. Sin dai primi momenti del controllo, il 32enne aveva palesato un evidente stato di alterazione psico-fisica. Sospettando l’assunzione di sostanze illecite, i Carabinieri lo avevano quindi invitato a sottoporsi agli esami di rito presso l’ospedale di Crema.

L’attività investigativa ha trovato pieno riscontro nei giorni scorsi, con la ricezione del referto medico ufficiale stilato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Pavia. L’esito degli accertamenti tossicologici ha infatti confermato la positività del conducente all’assunzione di cocaina.

Oltre alla denuncia a piede libero inoltrata all’Autorità Giudiziaria, nei confronti del 32enne è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Si precisa infine che l’uomo, proprio in considerazione dei suoi precedenti, risultava già sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Cremona, provvedimento che gli era stato notificato lo scorso 6 maggio. Le Autorità competenti (Giudiziaria e Amministrativa) sono state puntualmente informate dalla Stazione di Castelleone per i successivi provvedimenti di competenza.

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