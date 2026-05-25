Forte Fortissimo, polemica in consiglio. Burgazzi: “Dedicato a eventi estivi all’aperto”

Polemica in consiglio comunale sulla programmazione musicale cittadina. A lanciare il sasso è Alessandro Portesani, capogruppo di Novità a Cremona, che ha chiesto chiarimenti sulla situazione, anche “con riferimento alla programmazione Forte, Fortissimo”, per la quale “è stata evidenziata l’assenza di iniziative riconducibili al Museo del Violino, istituzione centrale e identitaria del sistema musicale cremonese”.

A rispondere è stato Luca Burgazzi, assessore con delega alla Musica, che ha evidenziato come il progetto in questione non sia “il palinsesto di una intera rassegna culturale”, ma che metta il luce “una serie di appuntamenti inseriti nel periodo estivo, che sono fuori dalle normali stagioni programmate e già presentate a suo tempo (come appunto quella del Museo del Violino)”.

La rassegna, inoltre, “riguarda eventi che si fanno all’aperto“. Il lavoro, in ogni caso, è portato avanti “in coordinamento con le istituzioni del settore, tanto che lo scorso 18 maggio è stato convocato un tavolo, a cui hanno partecipato tutti”.

Non solo: “Abbiamo deciso di strutturare un tavolo permanente per agevolare il lavoro già fatto” ha concluso Burgazzi. “Si vuole fare una programmazione che, anche dal punto di vista artistico, porti in luce l’identità musicale che caratterizza Cremona”.

Infine “si vuole altresì ripensare la programmazione musicale anche in funzione dei luoghi nuovi che stanno sorgendo in città”.

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