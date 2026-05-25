Legge sui Data center, Piloni: “Bene la legge regionale, governo in grave ritardo”

“Se la legge domani sarà approvata saremo sicuramente la prima regione a dotarsi di una normativa sui data center, ma non basta. Il ritardo e il vuoto creato dal Governo Meloni, l’ennesimo, sulle politiche industriali e di sviluppo stanno pesando enormemente”. Così il consigliere regionale lombardo del Pd Matteo Piloni.

“Come Pd siamo stati i primi, oltre un anno fa, a presentare in Regione una proposta di legge organica per regolamentare gli insediamenti dei data center che, in Lombardia, sono una realtà da anni e continuano ad esserlo. E se la Lombardia è arrivata a questo punto è anche perché il Governo Meloni non ha saputo affrontare questa grande questione a livello nazionale, dimostrando ancora una volta la propria incapacità nel sostenere e far crescere lo sviluppo del nostro Paese anche a livello internazionale.

“Lo sviluppo dei data center ha bisogno di politiche chiare, accompagnate da una visione altrettanto chiara, sia dal punto di visto strategico che dal punto di vista energetico. Il Governo questa visione ha dimostrato di non averla. Quello sui data center è l’ennesimo ritardo di una destra che, sulle politiche industriali, continua a fallire pesando sulle prospettive di crescita del Paese e della nostra Regione”

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