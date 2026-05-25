Settimana della Legalità: gli studenti raccontano il monitoraggio civico

Introdotta dalla dirigente scolastica del Ghisleri Lorenza Badini, dalla collega dell’IIS Torriani Simona Piperno e dall’assessore all’Istruzione Roberta Mozzi, nell’aula magna dell’IIS Ghisleri si è svolta la quinta tappa della Settimana della legalità: l’incontro tra i referenti del Centro promozione legalità di Cremona e alcuni studenti dei progetti “Giovani Cittadini Monitoranti” che hanno raccontato la loro esperienza di peer-education.

Dopo i saluti istituzionali, tutta la mattina è stata interamente gestita da cinque ex studenti Torriani, quinte 2024-25, che si erano formati alla peer education. Per coinvolgere gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado hanno narrato la nascita di un nuovo paese di animali, “Val Verde”. Scopo: ideare e realizzare la Costituzione di “Val Verde”. Gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado hanno condiviso i progetti svolti in questi anni (Il sindaco dei bambini; il monitoraggio dei fondi Pnrr).

Sono intervenuti i ragazzi dell’IC Ugo Foscolo (primaria di Ca’ De Mari e Secondaria di primo grado di Levata) e gli studenti dell’IC di Cremona 2 (scuola secondaria di primo grado Virgilio e scuola primaria Bissolati). Peer educator e studenti hanno quindi fatto sintesi e condiviso la Costituzione di Val Verde.

© Riproduzione riservata