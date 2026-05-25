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Sonia Bruganelli, la figlia Silvia ancora ricoverata in ospedale: “È successo all’improvviso”

(Adnkronos) –
Silvia Bonolis, la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, si trova ancora ricoverata in ospedale. La mamma Sonia ha condiviso sui social un piccolo sfogo sul difficile momento che sta attraversando.  

A rendere noto il ricovero era stata la stessa Bruganelli nel giorno della Festa del mamma condividendo una foto della figlia a letto, apparentemente in una clinica. Tuttavia l’imprenditrice non aveva reso noto il motivo, ma è noto che Silvia sia nata con una patologia cardiaca congenita.  

L’imprenditrice ha condiviso nelle ultime ore una riflessione, legata alla sua autobiografia ‘Solo quello che rimane. Autobiografia di una lettrice’, uscita lo scorso ottobre, in cui Bruganelli dedica dei capitoli alla maternità. “Quando ho scritto questo libro sapevo che Silvia sarebbe dovuta tornare in ospedale ma non immaginavo sarebbe accaduto così all’improvviso e con queste modalità”, ha scritto.  

L’imprenditrice ha raccontato di aver regalato il suo libro a delle mamme che “come me stanno vivendo un periodo diffiicle dove spesso si pensa di non farcela”. E si è detta felice ed orgogliosa di aver regalato a loro un sorriso, un abbraccio in un momento così delicato.  

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