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Cronaca

Terzo mandato consecutivo per Antonio Auricchio alla guida del Consorzio Gorgonzola

di Silvia Galli

La riconferma premia il lavoro svolto negli ultimi anni per la valorizzazione del prodotto. Il Consorzio punta a rafforzare la presenza del Gorgonzola sui mercati

Antonio Auricchio
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Antonio Auricchio è stato riconfermato presidente del Consorzio per la tutela del Gorgonzola DOP. Per l’imprenditore cremonese si tratta del terzo mandato consecutivo. Dopo due incarichi triennali, guiderà ora il Consorzio per quattro anni.

La riconferma premia il lavoro svolto negli ultimi anni per la valorizzazione del prodotto. Il Consorzio punta a rafforzare ancora di più la presenza del Gorgonzola sui mercati.

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