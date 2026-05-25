Violenza su donne: oltre 12 milioni da Regione per prevenzione e aiuto all’autonomia

Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel contrasto alla violenza contro le donne attraverso un importante stanziamento di risorse pari a oltre 21,6 milioni di euro destinati al rafforzamento della rete territoriale antiviolenza, al sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio, alla promozione dell’autonomia delle donne vittime di violenza e allo sviluppo di percorsi di prevenzione e formazione.

La Giunta regionale ha infatti approvato, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, in attuazione dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025 e con un cofinanziamento regionale pari a 2,9 milioni di euro.

Le risorse saranno destinate, tra le altre finalità, al sostegno delle 27 reti territoriali interistituzionali antiviolenza lombarde, all’attuazione di specifici interventi previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027, al potenziamento della misura ‘Vicini ad ogni donna’ dedicata alle donne con disabilità vittime di violenza, nonché a iniziative formative, di prevenzione e sensibilizzazione.

“Con questo provvedimento Regione Lombardia rinnova il suo patto sociale, il suo impegno concreto e strutturale a favore delle donne vittime di violenza, rafforzando strumenti, servizi e reti territoriali che rappresentano un presidio fondamentale di ascolto, protezione e accompagnamento verso l’autonomia”, ha dichiarato l’assessore Lucchini.

“Abbiamo voluto destinare risorse importanti – ha spiegato – per garantire continuità agli interventi già avviati e per sviluppare nuove azioni capaci di rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni delle donne, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità. Contrastare la violenza significa non solo intervenire nell’emergenza, ma anche investire nella prevenzione, nella formazione e nell’indipendenza economica, affinché nessuna donna si senta sola, affinché l’intera comunità sia sempre piu coesa”.

“Resta prioritario – ha concluso Lucchini – il lavoro di squadra costruito in questi anni con enti locali, centri antiviolenza, case rifugio, operatori, associazioni e istituzioni del territorio. La Lombardia continuerà a sostenere una rete integrata e qualificata, capace di accompagnare le donne in percorsi di libertà, dignità e rinascita”.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII legislatura, con particolare riferimento all’obiettivo strategico dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

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