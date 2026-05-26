Dal 1° giugno operativa la navetta Cremona-Orio al Serio: tre corse giornaliere andata e ritorno

Dal primo giugno i cremonesi che devono partire dall’aeroporto di Orio al Serio hanno una possibilità in più. Autostradale, la società di trasporto del Gruppo Star che già collega alcune grandi città con i principali scali aeroportuali, ha deciso di istituire una nuova tratta tra Cremona e l’aeroporto Il Caravaggio di Bergamo/Orio Al Serio.

Questa mattina la presentazione in piazza del Comune, da parte del presidente di Autostradale, Pierluigi Zoncada. Al taglio del nastro c’erano il sindaco Andrea Virgilio, l’assessore al Turismo Luca Burgazzi, l’assessora con delega al Trasporto Urbano Simona Pasquali e Paola Milo, responsabile del Servizio Turismo del Comune di Cremona.

Questi i prezzi del biglietto: 15,50 € per la sola andata, 31 € nel caso di andata e ritorno; 7 € a tratta per i bambini tra 2 e 12 anni, senza alcun costo aggiuntivo per i bagagli. L’autobus partirà da via Dante 30 a Cremona, fronte stazione ferroviaria, e raggiungerà lo stallo 7 fronte Arrivi dell’aeroporto in poco meno di due ore. Sono previste tre corse giornaliere di andata e tre di ritorno.

Questi gli orari: la prima corsa parte da Cremona alle 5,15, con arrivo in aeroporto poco prima delle 7,15, la seconda corsa parte da Cremona alle 10,15 con arrivo in aeroporto poco prima delle 12,15, la terza corsa parte da Cremona alle ore 17,15, con arrivo in aeroporto poco prima delle 19,15. Per il rientro sono previste partenze dall’Aeroporto di Bergamo/Orio Al Serio con destinazione Cremona alle ore 8,15, 15,15 e 23,15.

“La nuova linea arricchisce la nostra ampia offerta sui collegamenti aeroportuali. Dopo Milano, Bergamo, Brescia, Torino e Roma, ora colleghiamo anche a città di Cremona con uno dei principali aeroporti nazionali – ha spiegato il presidente di Autostradale, Pierluigi Zoncada – I collegamenti aero-portuali rappresentano il core business di Autostradale. Siamo convinti che così si contribuisce alla valorizzazione dei territori, perché crediamo che l’offerta di mobilità sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio.

“Da un lato renderemo gli abitanti dell’area Cremonese più vicini al resto del mondo e dall’altro avvicineremo Cremona ai cittadini stranieri ed italiani, che potranno raggiungerla più agevolmente con un servizio efficiente e sostenibile, grazie alla nostra flotta di autobus nuovi, ecologici, dotati dei migliori e più innovativi standard.

“Mi piace poi sottolineare che questa nuova tratta, che rafforza il collegamento con Cremona e il suo territorio, era fortemente voluta dalle amministrazioni locali, che hanno collaborato con noi nel percorso autorizzativo. La volontà e le opportunità a volte si incontrano, come è accaduto in questo caso, portando da offrire un nuovo servizio al pubblico e ad ampliare la nostra attività”.

“Il collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio è un risultato atteso, nato dalle tante richieste e sollecitazioni arrivate in questi anni da cittadini e visitatori – sottolinea il Sindaco Virgilio – . Ma è anche la traduzione concreta della visione di città che vogliamo costruire: una Cremona sempre più aperta, moderna, attrattiva e connessa. Con queste nuove navette compiamo un passo significativo verso una città più accessibile e vivibile, capace di facilitare gli spostamenti di chi viaggia e di offrire servizi sempre più efficienti ai propri cittadini.

“Cremona sta crescendo sempre di più come destinazione culturale e turistica. Rafforzare il collegamento con uno dei principali aeroporti del Paese significa aprirsi sempre di più al turismo internazionale, rendendo la nostra città più facilmente raggiungibile da visitatori provenienti da tutto il mondo. Per questo il nuovo servizio non è soltanto un’infrastruttura di mobilità, ma un investimento strategico sul futuro di Cremona: una città che vuole essere sempre più europea, dinamica e protagonista nei circuiti del turismo e della cultura internazionale”.

“Ringrazio Autostradale per aver accolto la sollecitazione dell’Assessorato al Turismo e dell’Amministrazione comunale ad attivare questo importante collegamento, strategico per la città e atteso da tempo – ha commentato l’assessore Burgazzi – . Questo nuovo servizio rappresenta infatti un’opportunità significativa anche dal punto di vista turistico, perché avvicina Cremona ai flussi nazionali e internazionali che transitano da Orio al Serio. Come Assessorato accompagneremo l’avvio del collegamento con attività di promozione dedicate a bordo dei bus e continueremo a lavorare per sviluppare nuove sinergie e opportunità capaci di rafforzare il posizionamento di Cremona come destinazio-ne culturale e turistica”.

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