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Giro d’Italia, Vingegaard vince anche la 16esima tappa e resta maglia rosa

(Adnkronos) –
Jonas Vingegaard vince in solitaria e in scioltezza la sedicesima tappa del Giro d’Italia oggi, martedì 26 maggio, e firma così il suo quarto acuto dell’edizione. Il danese della Visma Lease a Bike ha tagliato il traguardo al temine dell’ultima salita della tappa svizzera Bellinzona-Carì, 113 km con dislivello complessivo di 3.000 metri con oltre un minuto di vantaggio sui diretti inseguitori tra cui Felix Gall in seconda posizione, Jai Hindley (terzo) e Davide Piganzoli, mentre il portoghese Afonso Eulalio, secondo in classifica generale, accumula oltre due minuti di ritardo (e adesso ha una distanza di oltre 5 minuti dal danese). 

Di seguito la top ten della sedicesima tappa del Giro d’Italia, Bellinzona-Carì di 113 km.  

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 2h57’40” 

2. Felix Gall (Decathlon Cma Cgm) +1’09” 

3. Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe) +1’11” 

4. Thymen Arensman (Netcompany Ineos) +1’14” 

5. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +1’18” 

6. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +1’34” 

7. Egan Bernal (Netcompany Ineos) +2’04” 

8. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +2’18” 

9. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +2’55” 

10. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) +3’04” 

 

Ecco la classifica generale dopo la sedicesima tappa del Giro d’Italia:  

1. Jonas VINGEGAARD (TEAM VISMA – LEASE A BIKE) — 62:10:26 

2. Felix GALL (DECATHLON CMA CGM TEAM) — +04:03 

3. Thymen ARENSMAN (NETCOMPANY INEOS) — +04:27 

4. Jai HINDLEY (RED BULL – BORA – HANSGROHE) — +05:00 

5. Afonso EULALIO (BAHRAIN VICTORIOUS) — +05:40 

6. Derek GEE (LIDL-TREK) — +07:09 

7. Michael STORER (TUDOR PRO CYCLING TEAM) — +07:14 

8. Davide PIGANZOLI (TEAM VISMA – LEASE A BIKE) — +07:57 

9. Ben O’CONNOR (TEAM JAYCO ALULA) — +09:20 

10. Egan BERNAL (NETCOMPANY INEOS) — +09:44 

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