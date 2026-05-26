Giro d’Italia, Vingegaard vince anche la 16esima tappa e resta maglia rosa

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Jonas Vingegaard vince in solitaria e in scioltezza la sedicesima tappa del Giro d’Italia oggi, martedì 26 maggio, e firma così il suo quarto acuto dell’edizione. Il danese della Visma Lease a Bike ha tagliato il traguardo al temine dell’ultima salita della tappa svizzera Bellinzona-Carì, 113 km con dislivello complessivo di 3.000 metri con oltre un minuto di vantaggio sui diretti inseguitori tra cui Felix Gall in seconda posizione, Jai Hindley (terzo) e Davide Piganzoli, mentre il portoghese Afonso Eulalio, secondo in classifica generale, accumula oltre due minuti di ritardo (e adesso ha una distanza di oltre 5 minuti dal danese).

Di seguito la top ten della sedicesima tappa del Giro d’Italia, Bellinzona-Carì di 113 km.

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 2h57’40”

2. Felix Gall (Decathlon Cma Cgm) +1’09”

3. Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe) +1’11”

4. Thymen Arensman (Netcompany Ineos) +1’14”

5. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +1’18”

6. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +1’34”

7. Egan Bernal (Netcompany Ineos) +2’04”

8. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +2’18”

9. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +2’55”

10. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) +3’04”

Ecco la classifica generale dopo la sedicesima tappa del Giro d’Italia:

1. Jonas VINGEGAARD (TEAM VISMA – LEASE A BIKE) — 62:10:26

2. Felix GALL (DECATHLON CMA CGM TEAM) — +04:03

3. Thymen ARENSMAN (NETCOMPANY INEOS) — +04:27

4. Jai HINDLEY (RED BULL – BORA – HANSGROHE) — +05:00

5. Afonso EULALIO (BAHRAIN VICTORIOUS) — +05:40

6. Derek GEE (LIDL-TREK) — +07:09

7. Michael STORER (TUDOR PRO CYCLING TEAM) — +07:14

8. Davide PIGANZOLI (TEAM VISMA – LEASE A BIKE) — +07:57

9. Ben O’CONNOR (TEAM JAYCO ALULA) — +09:20

10. Egan BERNAL (NETCOMPANY INEOS) — +09:44