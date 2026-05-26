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Cronaca

“Le mie stagioni”, incontro con l’Ostetrica Beatrice Danzi

L'evento previsto per il 28 maggio alle ore 16.45 al Parco Asia

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Si chiama “Le mie stagioni” ed è l’evento previsto per il 28 maggio, giornata Internazionale dell’Igiene Mestruale, alle ore 16.45 al Parco Asia.  questa speciale occasione, Semi di Libri APS e l’Ostetrica Beatrice Danzi hanno organizzato un laboratorio al parco, a contatto con la natura, dedicato a ragazze dai 10 ai 14 anni e alle loro madri.

Sarà un momento di informazione scientifica e consapevolezza, accompagnato da letture condivise, poesia e creatività, per comprendere il funzionamento della ciclicità ad ogni età, in modo accogliente, delicato e partecipato.

L’evento è gratuito con obbligo di prenotazione alla mail: semidilibriaps@gmail.com

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