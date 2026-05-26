Mondiale 2026, l’inno ‘Dai Dai’ e i pronostici degli analisti Sisal

(Adnkronos) – A poco più di due settimane dal calcio d’inizio della World Cup 2026, ne è stato rivelato l’inno: Dai Dai, di Shakira e Burna Boy, un brano che con ritmo ed energia racconta un Mondiale all’insegna dell’intrattenimento e della socialità. Una colonna sonora pensata per trasformarsi in un coro globale tra stadi, social network e piattaforme streaming. Gli esperti Sisal hanno analizzato il testo di questa hit annunciata, provando a chiedersi: “sarà profetica?

You are about to reach the glory: il Mondiale dei record. Una frase che potrebbe essere più che evocativa: per Sisal sono molti i record che potrebbero essere battuti durante la competizione più estesa di sempre. Un esempio? È alta la possibilità che si superi l’attuale primato dei 16 goal segnati da un marcatore durante tutte le sue partecipazioni a una FIFA World Cup, questa opzione è data a 1,25. Ugualmente, sono buone le chance di veder infranto l’attuale record FIFA di 13 goal segnati da un solo marcatore durante la competizione, a 16,00. Più difficile la possibilità che una squadra vinca per la prima volta, un’opzione offerta a 3,50, mentre l’ipotesi che venga infranto il record del gol più veloce è remota, a 66.

Tra passato, presente e futuro. Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaka, Messi, Mbappé y Salah canta Shakira, richiamando alcuni grandi nomi che hanno segnato la storia del calcio e omaggiando alcune delle sue stelle contemporanee. Pelé e Maradona, entrambi vincitori di una Coppa del Mondo nell’Estadio Atzeca di Città del Messico, primo di sempre a ospitare tre Mondiali, in cui l’11 giugno prenderà il via la competizione. A seguire Ronaldo, Messi, Salah – stelle per cui questo sarà “the last dance” – e Mbappé, primo della nuova generazione, insieme ai non menzionati Yamal, Haaland, Mora e Cubarsí. Esser stati citati, quindi, porterà bene? Il pronostico Sisal vede appaiati a quota 6,00 Mbappé e Kane, anche lui “veterano” non citato da Shakira, contendersi il primato da capocannoniere. Subito dopo il buon “vecchio” Messi a 12,00 e Lamine Yamal offerto a 16,00.

Chi vincerà? Tutte menzionate, invece, nel testo di Dai Dai le Nazionali ad ora favorite per la vittoria del torneo: a contendersi la Coppa, infatti, sarebbero la Francia, la cui vittoria è offerta a 5,00, la Spagna a 5,50 e l’Inghilterra a 9,00. Che la doppia menzione Mbappé, France nei versi cantati da Burna Boy e Shakira valga un doppio titolo? La possibilità di vedere i Galletti vincere il Mondiale 2026 con Mbappé Capocannoniere del torneo, è a quota 20 su Sisal.it; mentre remotissime sembrano le possibilità che lo stesso avvenga per l’Argentina di Messi. Un’opzione, infatti, data a 66.