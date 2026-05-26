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Napoli, 12enne accoltellato al polmone in casa: il padre tenta il suicidio

(Adnkronos) – Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa a Napoli. Il padre ha tentato il suicidio. E’ acacduto intorno alle 8 di oggi, martedì 26 maggio, in via Vergini al rione Sanità. 

Il 12enne è stato ferito con due coltellate al polmone sinistro nella sua abbitazione: non si esclude che a ferirlo possa essere stato il padre. Quest’ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L’uomo avrebbe aggredito anche un’infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati al Pellegrini in prognosi riservata. 

Indagano i carabinieri.  

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