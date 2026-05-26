Ultime News

26 Mag 2026 Camere Penali: “Inaccettabile intercettare gli avvocati”. Sciopero dall’8 al 12 giugno”
26 Mag 2026 Incendi a raffica nell’agriturismo, il padre della titolare: “Il piromane è l’imputato”
26 Mag 2026 Cecilia Bartoli per l’anteprima del Monteverdi Festival 2026
26 Mag 2026 Ecco “The Vardys”: la serie tv sulla vita italiana e cremonese di Jamie e Becky
26 Mag 2026 Antonio Auricchio rieletto presidente del Consorzio del Gorgonzola
Nazionali

Napoli, Italiano è la scelta per il dopo-Conte: accordo a un passo

(Adnkronos) – Il Napoli ha scelto. Il club azzurro ha deciso di virare su Vincenzo Italiano per la panchina. Il tecnico del Bologna è il favorito per diventare il successore di Antonio Conte nella prossima stagione. Nelle ultime ore si era parlato anche di un grande ritorno di Maurizio Sarri e di un arrivo di Massimiliano Allegri (esonerato ieri dal Milan), da tempo nelle idee del presidente. Oggi, martedì 26 maggio, gli agenti dell’allenatore hanno però avuto un colloquio con i dirigenti del club partenopeo, nella sede della Filmauro e il discorso è alle ultime curve. 

Dopo due anni in rossoblù, Italiano è quindi pronto a calarsi in una nuova sfida.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...