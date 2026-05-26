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Economia

Opportunità di lavoro: le offerte della settimana dai Centri per l’Impiego

165 annunci gestiti direttamente dai CPI e altre opportunità offerte da privati

Un colloquio di lavoro
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Questa settimana sono 165 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, sul sito istituzionale al link https://www.provincia.cremona.it/cpi/

Disponibile anche il file delle Altre Opportunità di lavoro, contenente le offerte non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego:  https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

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