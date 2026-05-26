Porte Aperte Festival, il Fai organizza visita a Palazzo Roncadelli Manna

In occasione dell’11a edizione del Porte Aperte Festival, la Delegazione Fai di Cremona organizza alcune visite accompagnate a Palazzo Roncadelli Manna, dimora storica cremonese normalmente chiusa al pubblico e appartenuta a una delle più importanti famiglie nobiliari della città.

Lungo il percorso sarà possibile accedere agli ambienti del piano terreno per poter ammirare alcuni affreschi tardo-seicenteschi raffiguranti Ercole al bivio, l’Allegoria della Concordia e la Felicitas publica. Per queste opere, un tempo assegnate esclusivamente al pittore fiammingo Robert de Longe, è stata ipotizzata una nuova attribuzione a Francesco Boccaccino.

Le viste si terranno nei seguenti giorni e orari: venerdì 5 giugno: 1a visita ore 18 – 2a visita ore 19, sabato 6 giugno: 1a visita ore 16 – 2a visita ore 17. Per partecipare all’evento si suggerisce di riservare il proprio posto cliccando al seguente link.

In occasione delle visite sarà possibile lasciare un contributo libero all’ingresso e sottoscrivere l’iscrizione o il rinnovo al Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, supportando la Fondazione nell’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il ritrovo è all’ingresso del palazzo, in via Colletta, 1 (Cremona). Per informazioni scrivere a cremona@delegazionefai.fondoambiente.it

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