“Prevenzione tumore al seno”, screening gratuito grazie a Salute in Comune

L’associazione Salute in Comune propone per il secondo anno consecutivo il progetto Prevenzione Tumore al Seno, in partnership con il Poliambulatorio MedicinaPO.

All’inizio il progetto coinvolgerà, tramite i consulenti di “Salute in Comune” (Ditta Stargate sas), le Aziende del territorio in un’azione di responsabilità e sostenibilità sociale. Nella seconda fase verrà comunicato, alle cittadine, quando prenotare lo screening.

Scopo del progetto è infatti quello di effettuare uno screening senologico gratuito per le donne del territorio di età compresa tra i 25 e i 44 anni, una fascia attualmente esclusa dai programmi di prevenzione delle Ats. Considerato l’aumento dei casi di neoplasie a esordio precoce, questa iniziativa risponde a una necessità urgente e offre un’opportunità concreta per la diagnosi precoce.

Il Progetto prevede, all’interno del Poliambulatorio MedicinaPO, un esame diagnostico durante il quale le donne del territorio avranno la possibilità di conoscere lo stato di salute del proprio seno e, nel caso di sospetta malattia, approfondire con successivi esami.

Lo screening verrà messo a disposizione delle cittadine grazie agli imprenditori locali che, con la loro sensibilità e responsabilità sociale, permetteranno di affrontare i costi relativi alla realizzazione del Progetto stesso.

Infine, in risposta al grande interesse per la prevenzione rivolta alle lavoratrici, alle aziende che sosterranno il progetto verrà data l’opportunità, tramite proposte personalizzate, di coinvolgere tutte le proprie dipendenti, in questo caso senza limiti di età.

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