Ultime News

26 Mag 2026 Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV: “L’IA serva l’umanità, non il potere di pochi”
26 Mag 2026 Al PoliMi Cremona il Laboratorio Rosetea studia tecnologie innovative in ambito agricolo
26 Mag 2026 Cremonese, sono in corso riflessioni da parte della proprietà
26 Mag 2026 Asili nido, Mozzi: “Dopo nuovo Polo infanzia il Navaroli resterà in funzione”
25 Mag 2026 Brucia un furgone a Pieve San Giacomo: danni al mezzo, nessun ferito
Nazionali

Roland Garros, il programma di oggi: da Sinner a Darderi, gli italiani in campo e dove vederli

(Adnkronos) – Terza giornata di match al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, è il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi, contro Clement Tabur. Il day 3 dello Slam parigino vedrà in campo anche la numero uno del ranking femminile Aryna Sabalenka, contro Jessica Bouzas Maneiro, e gli italiani Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. In campo anche Coco Gauff e Felic Auger-Aliassime. Ecco tutti i match di oggi e dove vederli in tv e streaming.  

Ecco il programma di oggi, martedì 26 maggio, al Roland Garros:  

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12
 

[1] A. Sabalenka – J. Bouzas Maneiro (ESP) 

A. Muller (FRA) – S. Tsitsipas (GRE) 

[4] C. Gauff (USA) – T. Townsens (USA) 

non prima delle 20:15 

[1] J. Sinner (ITA) – [WC] C. Tabur (FRA)
 

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11
 

[WC] A. Walton (AUS) – [6] D. Medvedev 

L. Siegemund (GER) – [16] N. Osaka (JPN) 

[22] A. Kalinskaya – L. Boisson (FRA) 

[4] F. Auger-Aliassime (CAN) – D. Altmaier (USAGER 

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11
 

M. Cilic (CRO) – [WC] M. Kouame (FRA) 

V. Kopriva (CZE) – [30] C. Moutet (FRA) 

H. Vandewinkel (BEL) – [19] M. Keys (USA) 

K. Birrel (AUS) – [5] J. Pegula (USA) 

COURT 14 – dalle ore 11
 

[17] I. Jovic (USA) – A. Eala (PHI) 

[Q] T. Faurel (FRA) – [16] V. Vacherot (MON) 

[9] A. Bublik (KAZ) – Jan-Lennard Struff (GER) 

[9] V. Mboko (CAN) – N. Bartunkova (CZE) 

COURT 7 – dalle ore 11
 

[29] T. Griekspoor (NED) – M. Arnaldi (ITA)
 

[Q] L. Fruhvirtova (CZE) – E. Jacquemot (FRA) 

A. Kalinina (UKR) – D. Parry (FRA) 

S. Ofner (AUT) – [14] L. Darderi (ITA)
 

COURT 6 – dalle ore 11
 

D. Vekic (CRO) – [WC] A. Tubello (FRA) 

[12] L. Noskova (CZE) – M. Sakkari (GRE) 

C. Garin (CHI) – [18] L. Tien (USA) 

[Q] J. Faria (POR) – D. Shapovalov (CAN) 

COURT 8 – dalle ore 11
 

A. Tabilo (CHI) – K. Majchrzak (POL) 

Match to be defined 

A. Ruzic (CRO) – [Q] A. Krueger (USA) 

J. Fearnley (GBR) – J. Manuel Cerundolo (ARG) 

COURT 4 – dalle ore 11
 

Match to be defined 

[Q] F. Diaz Acosta (ARG) – Z. Zhang (CHN) 

COURT 5 – dalle ore 11
 

D. Galfi (HUN) – [Q] M. Sherif (EGY) 

COURT 9 – dalle ore 11
 

[Q] C. Lu (USA) – M. Uchijima (JPN) 

M. Landaluce (ESP) – [Q] Juan Carlos Prado Angelo (BOL) 

[Q] E. Pridankina – O. Oliynykova (UKE) 

COURT 12 – dalle ore 11
 

E. Navarro (USA) – J. Tjen (INA) 

[30] A. Li (USA) – S. Zhang (CHN) 

S. Baez (ARG) – R. Andres Burruchaga (ARG) 

E. Quinn (USA) – F. Comesana (ARG) 

COURT 13 – dalle ore 11
 

A. Popyrin (AUS) – Z. Svajda (USA) 

[20] C. Norrie (GBR) – A. Daniel Vallejo (PAR) 

[Q] A. Korneeva – E. Cocciaretto (ITA)
 

S. Waltert (SUI) – K. Siniakova (CZE) 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...