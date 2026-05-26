Ultime News

26 Mag 2026 Cremona capitale della cultura 2029: presentata la “road map” verso la candidatura
26 Mag 2026 Camere Penali: “Inaccettabile intercettare gli avvocati”. Sciopero dall’8 al 12 giugno”
26 Mag 2026 Incendi a raffica nell’agriturismo, il padre della titolare: “Il piromane è l’imputato”
26 Mag 2026 Cecilia Bartoli per l’anteprima del Monteverdi Festival 2026
26 Mag 2026 Ecco “The Vardys”: la serie tv sulla vita italiana e cremonese di Jamie e Becky
Nazionali

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 26 maggio

(Adnkronos) – Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, 26 maggio 2026. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 170,8 milioni di euro. Si torna a giocare giovedì 28 maggio. 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

Ecco la combinazione vincente: 7, 10, 35, 41, 45, 61. Numero Jolly 2, Superstar 45. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...