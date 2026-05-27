Al via da domani ‘RiminiWellness’

(Adnkronos) – Dal 28 al 31 maggio 2026 si svolgerà ‘RiminiWellness 2026’ alla Fiera e Riviera di Rimini. La cerimonia di apertura, alle ore 12 nella Wellness Arena, Hall Sud, segnerà ufficialmente l’inizio della manifestazione e l’avvio dell’appuntamento internazionale dedicato all’intero ecosistema del mondo wellness. Un ‘Celebration party’ – il 29 maggio alle 19.30 – sarà dedicato ai 20 anni di RiminiWellness.

Protagonista della serata sarà Giorgio Prezioso, che porterà in console un DJ set ad alta energia capace di trasformare la fiera in una grande festa. L’appuntamento sarà all’Ingresso Sud – Celebration Stage, che per l’occasione si accenderà come cuore pulsante dell’evento, tra musica, energia e intrattenimento continuo. Durante il party, verrà lanciato in anteprima nazionale il teaser di Physical Italia – da 100 a 1, la prima edizione italiana della competizione fisica prodotta da Endemol Shine Italy e in arrivo solo su Netflix. Nel corso della kermesse sarà presente anche il team di Dubai in vista delle manifestazioni ‘sorelle’ Dubai Active, Dubai Muscle Show e Dubai Active Industry, che insieme rappresentano il principale appuntamento del Medio Oriente dedicato alla salute, al fitness e al benessere, che tornano dal 30 ottobre all’1 novembre per la loro decima edizione. Il team di Dubai ci sarà con uno spazio espositivo per offrire supporto diretto a tutti coloro che desiderano entrare nel mercato del Medio Oriente.

In concomitanza con la manifestazione, arrivà anche la quarta edizione di RiminiWellnessOff, il fuorisalone del fitness, del benessere e dello sport organizzato da Italian Exhibition Group e dal Comune di Rimini. Da giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026, il centro storico e la Riviera di Rimini si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto, grazie a un fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita: esercizio fisico, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva.