Ultime News

27 Mag 2026 Aido, in bici per sensibilizzare sulla donazione degli organi
27 Mag 2026 La Questura “apre le porte” ai giovani per far conoscere la Polizia di Stato
27 Mag 2026 Inseguimento e spiegamento di pattuglie, caos nel quartiere Po
27 Mag 2026 Ciclismo, la Solme Olmo Arvedi si prepara per il Giro Next Gen 2026
27 Mag 2026 Ruba in un supermercato a Castelleone, inchiodato grazie alla targa dell’auto
Nazionali

Crystal Palace-Rayo Vallecano: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Conference League. Oggi, mercoledì 27 maggio, il Crystal Palace sfida il Rayo Vallecano – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto della terza competizione europea. Gli inglesi arrivano all’appuntamento dopo aver battuto gli ucraini dello Shakthar Donetsk in semifinale, mentre gli spagnoli hanno superato i francesi dello Strasburgo. 

 

La finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Crystal Palace (3-4-3): Henderson, Canvot, Riad, Lacroix; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. All. Glasner. 

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarria; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Espino; Alemao. All. Perez. 

 

Crystal Palace-Rayo Vallecano sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La finale si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...