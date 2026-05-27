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Erion Textiles, parte da Napoli progetto pilota sui rifiuti tessili nei negozi

NAPOLI (ITALPRESS) – In occasione del Green Med Symposium, Erion Textiles, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei rifiuti tessili, ha presentato “Raccogli-AMO”, progetto pilota per la raccolta nei negozi. L’obiettivo è sensibilizzare i consumatori, sperimentando gli obblighi normativi legati all’avvio operativo del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore per il settore moda-abbigliamento in Italia, previsto entro l’estate 2026. La prima fase prende avvio da Napoli, con l’attivazione progressiva della raccolta in un primo nucleo di punti vendita.

f08/sat/gsl

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