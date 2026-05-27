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Israele uccide comandante di Hamas: il video del raid che ha eliminato Odeh

(Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno diffuso il filmato del raid che ha portato all’eliminazione di Mohammed Odeh, comandante dell’ala militare di Hamas nella Striscia di Gaza. Odeh è il quindicesimo alto ufficiale dell’ala militare dell’organizzazione terroristica ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. L’unico alto funzionario di Hamas-Gaza sopravvissuto al massacro del 7 ottobre è Imad Akel, capo del quartier generale della protezione civile dell’organizzazione.so 

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