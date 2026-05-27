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Londra, incendio in supermercato Kosher: 100 pompieri in campo

(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato in un supermercato Kosher nel nord di Londra, nel quartiere di Golders Green. Per spegnerlo sono intervenuti un centinaio di vigili del fuoco, mentre le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. ‘Kosher Kingdom’ si presenta sul proprio sito internet come “il più grande supermercato Kosher in Europa”, con una superficie di circa settemila metri quadrati e più di 9.500 clienti alla settimana. 

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