Ultime News

27 Mag 2026 Aido, in bici per sensibilizzare sulla donazione degli organi
27 Mag 2026 La Questura “apre le porte” ai giovani per far conoscere la Polizia di Stato
27 Mag 2026 Inseguimento e spiegamento di pattuglie, caos nel quartiere Po
27 Mag 2026 Ciclismo, la Solme Olmo Arvedi si prepara per il Giro Next Gen 2026
27 Mag 2026 Ruba in un supermercato a Castelleone, inchiodato grazie alla targa dell’auto
Nazionali

Milano, rissa tra 10 persone in stazione Certosa: 23enne accoltellato muore nella notte

(Adnkronos) – Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all’interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana.  

L’allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer, che hanno trovato il giovane, nato a Milano, con una grossa ferita da arma da taglio ed hanno attivato i soccorsi. I sanitari dell’Areu 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.  

Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...