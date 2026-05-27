Ultime News

27 Mag 2026 Sveva Gerevini al meeting di Götzis nel tempio mondiale delle prove multiple
27 Mag 2026 Schianto tra due auto in via Mantova, lunghe code e strada bloccata
27 Mag 2026 “Da 0 a 1000”: quaderno per raccontare 3 anni di innovazione e rete per la prima infanzia
27 Mag 2026 Leo Club Cremona Host, donati collari e crocchette al canile
27 Mag 2026 Silp Cgil, incontro su previdenza e sistema pensionistico per la polizia
Nazionali

Paolini-Sierra: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, la tennista azzurra affronta l’argentina Solana Sierra – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Parigi. Paolini, reduce dall’eliminazione al terzo turno degli Internazionali, ha battuto l’ucraina Yastremska all’esordio, mentre Sierra ha superato Raducanu. 

 

La sfida tra Paolini e Sierra è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, per le ore 14.30 circa. Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera, con quello del Roland Garros che sarà quindi il primo precedente tra loro. 

 

Paolini-Sierra, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...