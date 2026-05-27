Piemonte, Cirio “Sull’autonomia siamo a buon punto”

TORINO (ITALPRESS) – Sull’autonomia “siamo a buon punto, nel senso che rispetto al passato, dove si facevano solo tante parole adesso finalmente abbiamo instradato un procedimento, che darà la possibilità al nostro Piemonte, di essere più efficiente, di essere più efficace”. Lo ha detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’audizione in commissione Affari Costituzionali del Senato. “Oggi, se io devo mandare un medico a fare il medico in un ospedale di montagna o un insegnante a fare l’insegnante in una scuola di montagna, non sono nelle condizioni di dare loro nessun tipo di sostegno, di aiuto, di premio” ha aggiunto Cirio “e noi abbiamo il problema che nella sanità, soprattutto i medici, non scelgono luoghi di montagna perché in città sono evidentemente più comodi, anche con maggiori prospettive professionali. Con l’autonomia, al medico che va fare il medico in montagna, lo potrò premiare economicamente e sotto forma previdenziale, questa è la risposta concreta dell’Autonomia”.

xc3/pc/mca2